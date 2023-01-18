Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi kış dönemi kurs kayıtları başladı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde kış dönemi kurs kayıtlarının başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kurslara 16 Ocak'tan itibaren kayıt alınmaya başlandığı ifade edildi.

Merkezde diksiyon, çocuk gelişimi, İngilizce, ön muhasebe, satranç, step aerobik, zumba, pilates, makrome yapımı, iğne oyası, nakış, resim, gitar, bağlama dersleri verileceği belirtilen açıklamada, kursiyerlerin sanatsal ve sosyal gelişimine destek sağlandığı aktarıldı.

Kurslara gençler, kadınlar ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gösterildiği vurgulanan açıklamada, kurslarla ilgili bilgilerin Aile Yaşam Merkezi'nden alınabileceği kaydedildi.



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