Kırşehir'de 6 yaşındaki Eylül'ün kaybolan uğur böceği için verilen ilan duygulandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de 6 yaşındaki Eylül'ün kaybolan uğur böceği için verilen ilan duygulandırdı

AA

Kırşehir'de 6 yaşındaki Eylül'ün kaybolan uğur böceği için verilen ilan duygulandırdı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 6 yaşındaki Eylül Ada'nın evlerinin bahçesinde ilgilendiği uğur böceği kaybolunca verilen kayıp ilanına hayvanseverler duyarsız kalmadı.

Kent merkezindeki evlerinin bahçesinde bulduğu ve "Pamuk" adını verdiği uğur böceğini kaybeden Eylül, büyük üzüntü yaşayarak sosyal medyada kayıp ilanı vermek istedi.

Kızının bu talebine duygulanan anne Candan Yuka, Eylül'ün yoğun ısrarı üzerine çizdiği ilanı Düzce Hayvanları Koruma Derneği yönetiminde yer alan kardeşi Ilgın Gülce Günay'a iletti

Eylül'ün talebi ile üzerinde uğur böceği fotoğrafı ve çizdiği resimler olan ilan, derneğinin "bipativer" adlı sosyal medya hesabından "Çok hassas bir ilan, lütfen bu kayıp ilanını paylaşarak Eylül Ada'nın uğur böceği Pamuk'a ulaşmasına yardımcı olalım." notuyla yayımlandı ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Küçük kızın hayvan sevgisinden çok etkilenen sosyal medya hesabı kullanıcıları, "Sevgili Eylül Ada, uğur böceğin Pamuk, dileklerini gerçekleştirmek için uçmuş olmalı", "bipativer, lütfen hemen Eylül Ada'nın uğur böceğini bulun", "Bu ilanı herkes paylaşmalı, el birliği ile Pamuk'u bulmamız lazım", "Amerika Başkanı dahil herkese haber yolladım, Pamuk'u yakında bulacağız" mesajlarıyla duygularını aktardı.

Ilgın Gülce Günay, AA muhabirine, Eylül'ün ilanının yayımlanmasından sonra çok sayıda mesaj aldıklarını belirterek "Eylül Ada'nın çizdiği resim ve oluşturulan kayıp ilanı kısa sürede birçok kullanıcı tarafından yürek ısıtan yorumlarla paylaşıldı. Birçok kullanıcı bize uğur böceği fotoğrafları göndererek 'Eylül Ada'nın kayıp uğur böceği Pamuk'u bulduk' şeklinde mesaj attı." ifadesini kullandı.

Anne Candan Yuka da Eylül'ün Pamuk'u kaybedince çok üzüldüğünü dile getirerek şunları kaydetti:

"Henüz okuma yazmaya yeni geçti, evde kayıp ilanı resimleri çizdiğini ve yazılar yazdığını görünce çok şaşırdım. Eylül Ada'nın teyzesi uzun süredir Düzce Hayvanları Koruma Derneği 'bipativer'de hayvan hakları alanında çalışma yapıyor. Eylül çok ısrarcı olunca ilanları 'bipativer'e ulaştırdım. Eylül'ün minik kalbini anlayabilen ve olumlu geri dönüşler yapan herkese teşekkür ederiz. Doğduğundan beri hayvanlarla ve doğayla iç içe olan bir çocuk. Bu sevimli durum aracılığıyla tüm insanlara doğayı ve hayvanları korumanın hepimizin öncelikli sorumluluğu olduğunu hatırlatmak istiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi kış dönemi kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi kış dönemi ...
Kırşehir'de özel eğitim alan 29 öğrenciye başarı belgesi verildi
YEREL HABERLER Kırşehir'de özel eğitim alan 29 öğrenciye başarı ...
Kırşehir Hayvan Pazarı tedbir amaçlı faaliyete kapatıldı
YEREL HABERLER Kırşehir Hayvan Pazarı tedbir amaçlı faaliyete ...
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Öztürk seçildi
YEREL HABERLER Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet ...
Yargıtay, 31 Mart seçimlerinde 2 SP'linin ölümünde 2 sanığa verilen cezayı bozdu
YEREL HABERLER Yargıtay, 31 Mart seçimlerinde 2 SP'linin ölümünde 2 ...
Malatya'daki 2 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 2 sanık yeniden yargılanıyor
YEREL HABERLER Malatya'daki 2 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili ...
Kırşehir Şehit Aileleri Derneğinden olağanüstü genel kurul açıklaması
YEREL HABERLER Kırşehir Şehit Aileleri Derneğinden olağanüstü genel ...
Kırşehir'de 25 yeni köy yaşam merkezi açılacak
YEREL HABERLER Kırşehir'de 25 yeni köy yaşam merkezi açılacak
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.