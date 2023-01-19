Kırşehir'de 6 yaşındaki Eylül'ün kaybolan uğur böceği için verilen ilan duygulandırdı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 6 yaşındaki Eylül Ada'nın evlerinin bahçesinde ilgilendiği uğur böceği kaybolunca verilen kayıp ilanına hayvanseverler duyarsız kalmadı.

Kent merkezindeki evlerinin bahçesinde bulduğu ve "Pamuk" adını verdiği uğur böceğini kaybeden Eylül, büyük üzüntü yaşayarak sosyal medyada kayıp ilanı vermek istedi.

Kızının bu talebine duygulanan anne Candan Yuka, Eylül'ün yoğun ısrarı üzerine çizdiği ilanı Düzce Hayvanları Koruma Derneği yönetiminde yer alan kardeşi Ilgın Gülce Günay'a iletti

Eylül'ün talebi ile üzerinde uğur böceği fotoğrafı ve çizdiği resimler olan ilan, derneğinin "bipativer" adlı sosyal medya hesabından "Çok hassas bir ilan, lütfen bu kayıp ilanını paylaşarak Eylül Ada'nın uğur böceği Pamuk'a ulaşmasına yardımcı olalım." notuyla yayımlandı ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Küçük kızın hayvan sevgisinden çok etkilenen sosyal medya hesabı kullanıcıları, "Sevgili Eylül Ada, uğur böceğin Pamuk, dileklerini gerçekleştirmek için uçmuş olmalı", "bipativer, lütfen hemen Eylül Ada'nın uğur böceğini bulun", "Bu ilanı herkes paylaşmalı, el birliği ile Pamuk'u bulmamız lazım", "Amerika Başkanı dahil herkese haber yolladım, Pamuk'u yakında bulacağız" mesajlarıyla duygularını aktardı.

Ilgın Gülce Günay, AA muhabirine, Eylül'ün ilanının yayımlanmasından sonra çok sayıda mesaj aldıklarını belirterek "Eylül Ada'nın çizdiği resim ve oluşturulan kayıp ilanı kısa sürede birçok kullanıcı tarafından yürek ısıtan yorumlarla paylaşıldı. Birçok kullanıcı bize uğur böceği fotoğrafları göndererek 'Eylül Ada'nın kayıp uğur böceği Pamuk'u bulduk' şeklinde mesaj attı." ifadesini kullandı.

Anne Candan Yuka da Eylül'ün Pamuk'u kaybedince çok üzüldüğünü dile getirerek şunları kaydetti:

"Henüz okuma yazmaya yeni geçti, evde kayıp ilanı resimleri çizdiğini ve yazılar yazdığını görünce çok şaşırdım. Eylül Ada'nın teyzesi uzun süredir Düzce Hayvanları Koruma Derneği 'bipativer'de hayvan hakları alanında çalışma yapıyor. Eylül çok ısrarcı olunca ilanları 'bipativer'e ulaştırdım. Eylül'ün minik kalbini anlayabilen ve olumlu geri dönüşler yapan herkese teşekkür ederiz. Doğduğundan beri hayvanlarla ve doğayla iç içe olan bir çocuk. Bu sevimli durum aracılığıyla tüm insanlara doğayı ve hayvanları korumanın hepimizin öncelikli sorumluluğu olduğunu hatırlatmak istiyoruz."

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