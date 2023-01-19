Kırşehir'de 2 engellinin iş yeri açma projesi desteklenmeye değer bulundu

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, kendi işini kurmak isteyen 2 engellinin hazırladığı projeye destek verilmesi kararlaştırıldı.

İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 1. Olağan Toplantısı, Vali Yardımcısı Zikri Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik binasındaki toplantıda Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Ahmet Hamdi Ünal tarafından 2022 yılı faaliyet raporu ve 2023 yılı İşgücü Eğitim Planı kurulun onayına sunuldu.

Toplantıda, Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen İşbaşı Eğitim ve Toplum Yararına Çalışma Programları ile işgücünün niteliklerini artırmak ve istihdam edilebilirliklerini kolay sağlayabilmek amacıyla yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Ünal, 2023 yılının birinci döneminde kendi işini kurmak için müracaat eden 2 engelli bireyin projelerinin kabul edildiğini ve onaylanmak üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildiğini kaydetti.

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