Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde üniversite deneme sınavı yapılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde her hafta Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavları gerçekleştiriliyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezdeki kütüphane, kişisel gelişim kursları ve spor salonu, öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.
Yaklaşık 17 bin kişinin kayıtlı olduğu kütüphaneden günlük ortalama 50-60 kişi faydalanıyor.
Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Gençlik Merkezi'nde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına kayıt yaptıran 175 öğrenci, her hafta TYT ve AYT sınavları ile üniversiteye hazırlanıyor.