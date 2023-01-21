Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kırşehir'de vatandaşlara ata tohumu dağıttı

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KIRŞEHİR (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kırşehir'de vatandaşlara yerli ata tohumu dağıttı.

Partisinin "Anadolu Buluşmaları Programı" kapsamında Kırşehir'e gelen Erbakan, Atatürk ve Ankara caddelerinde esnafı ziyaret etti.

Esnafın taleplerini dinleyen Erbakan, daha sonra partisinin Cacabey Meydanı'nda kurulan üye kayıt standına gitti. Burada kayıt yaptıranlara rozet takan Fatih Erbakan, vatandaşlara yerli ata tohumu paketi dağıttı.



Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanı Bilal Çağrı Kaya ve partililer, Erbakan'a yöresel Kırşehir cevizi, pekmez ve köftür hediye etti.

Erbakan, daha sonra Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret etti.

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