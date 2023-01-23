Kırşehir'den 34 kişilik umre kafilesi uğurlandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'den kutsal topraklara 34 kişilik umre kafilesi uğurlandı.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile yarıyıl tatilinde kutsal topraklara gidecek 34 kişilik umre kafilesi için İl Müftülüğü tarafından Ahi Evran Camii önünde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okunarak salavatların getirildiği programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Yaman, "Umrecilerimizin memleketimize, ülkemize de dua etmelerini, orada vakitlerini iyi değerlendirip ibadetle geçirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Umreye gidenlerin yakınları gözyaşı döktü.

Daha sonra, 32 umreci, bir din görevlisi ve bir irşat görevlisinden oluşan 34 kişilik kafile, dualar ve tekbirler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

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