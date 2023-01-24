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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uğur Mumcu, memleketi Kırşehir'de anıldı

AA

Uğur Mumcu, memleketi Kırşehir'de anıldı

KIRŞEHİR (AA) - Ankara'daki evinin önünde bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30. yılında memleketi Kırşehir'de düzenlenen programla anıldı.

Yenice Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Basın Anıtı önündeki anmada, Mumcu'nun hayatı, kitapları ve makaleleri anlatıldı.

Programda konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 24 Ocak 1993'te öldürülen Mumcu'nun demokrasi savunucusu olduğunu, hümanist, eşit, özgür ve insanca bir yaşamı savunduğunu söyledi.

Uğur Mumcu'nın gazetecilik meslek ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yaptığını belirten Ekicioğlu, "Uğur Mumcu, halktan ve demokrasiden yana gerçek bir gazeteciydi. Mumcu, Kırşehir'de dünyaya geldi. Bu da hepimiz için büyük bir onur kaynağıdır. Uğur Mumcu, ülkemizin çok önemli bir aydınıydı. Aydınların da en önemli özelliği öngörülü olmalarıdır." dedi.

CHP Kırşehir İl Başkanı Hüseyin Çakmak da Uğur Mumcu'nun daha önce yapılan basın anıtı ile yaşatıldığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Konuşmaların ardından programa katılanlar, Uğur Mumcu'nun anıtına karanfil bıraktı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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