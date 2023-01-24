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Kırşehir'de polis memurunun kocası tarafından öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

AA

Kırşehir'de polis memurunun kocası tarafından öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, meslektaşı olan eşini öldüren özel harekat polisi kocanın, çocuğunu görmek için Antalya'dan kente geldiği öğrenildi.

Ahi Evran Mahallesi'ndeki İkizarası Kent Park'ta bir kafeterya önünde polis memuru Aslı Y'nin kocası tarafından öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'de görev yapan özel harekat polisi H.E.Y, meslektaşı Aslı Y'den boşanmak için Antalya'da dava açtı. Antalya Aile Mahkemesi'nde 19 Ocak'ta görülen davanın ilk duruşmasında, mahkeme babaya, çocukları 5 yaşındaki A.Y'yi hafta sonlarında görme izni verdi.

Çocuğunu görmek için Antalya'dan 20 Ocak'ta Kırşehir'e gelen H.E.Y, A.Y'yi alarak götürdü. Yaklaşık 1,5 gün çocuğuyla vakit geçiren H.E.Y, 22 Ocak'ta Aslı Y'nin kent merkezindeki evinin önüne gelerek, çocuğun hasta olduğunu ve Kayseri'ye tedaviye götüreceğini söyleyip bu nedenle kendisiyle gelmesini istedi.

Eşini ve çocuklarını arabaya alan H.E.Y, eşinin Kayseri'ye gitmeyi istememesi üzerine İkizarası Kent Park yakınındaki özel hastane istikametine hareket etti. Bu sırada, karı koca arasında çocuğun velayeti ve görüşme günleri konusunda tartışma çıktı.

Aslı Y'nin çocuğu arabadan almaya çalıştığı sırada H.E.Y, eşine ateş etti ve ardından da intihar girişiminde bulundu.

- "Babam arabanın kapısını kapatarak anneme ateş etti"

Çocukları A.Y'nin, psikolog eşliğinde alınan ifadesinde, "Babamla annem konuşuyorlardı. Babam çok sinirlendi. Arabanın yanındaydılar. Babam arabanın kapısını kapatarak anneme ateş etti. Çok korktum." dediği öğrenildi.

Öte yandan, boşanma duruşması öncesinde Aslı Y'nin eşi için Kırşehir Aile Mahkemesinden 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı, üçüncü müracaatta yetkisizlik kararı veren mahkemenin dosyayı Antalya'ya gönderdiği, buradaki Aile Mahkemesinde şiddete yönelik yeterli delil olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verildiği ileri sürüldü.

Bu arada, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden H.E.Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kırşehir'de, İkizarası Kent Park'ta 22 Ocak'ta eşi Aslı Y'yi tabanca ile ateş ederek öldüren H.E.Y, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

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