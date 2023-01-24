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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de "Azerbaycan-Türkiye Dostluk Buluşması" düzenlendi

AA

Kırşehir'de "Azerbaycan-Türkiye Dostluk Buluşması" düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Azerbaycan ve Kırşehirli gençler, düzenlenen dostluk buluşmasında eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Türkiye-Azerbaycan Gençlik Değişimi Programı" kapsamında Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde müzik etkinliği gerçekleştirildi.

Hazar Üniversitesinden 14 ve Kırşehir'den çok sayıda gencin katıldığı "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Buluşması" etkinliğinde Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde görev yapan müzik öğretmenleri "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'a ait türkü ve oyun havalarını seslendirdi.

Gecede, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü folklor ekibi, Türkiye'nin 7 bölgesinden halk oyunları sahneledi.

Dostluk gecesinin açılış programında konuşan Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, program kapsamında yaklaşık 1 ay önce Kırşehir'den gençlerle Bakü'yü ziyaret ettiklerini söyledi.

Şahin, "Can kardeşlerimizle Bakü'de bir araya geldik. Bizleri mutlu eden son derece güzel ziyaretler oldu. Ziyaretimizde Osmanlı Devleti zamanında İslam Kafkas Orduları ile Kafkasya'da savaşırken şehit olan 34 Kırşehirli neferi andık. Bugün de Azerbaycan'dan gelen gençlerimizle o 34 Kırşehirli şehit için burada fidan dikerek künyelerini astık." dedi.

Hazar Üniversitesi Genel Sekreteri Alovsat Amirbeyli de Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde konuşma yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "14 öğrencimiz ilk defa Kırşehir'e geldiler. Gösterilen misafirperverlik bizleri çok etkiledi." diye konuştu.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, gecenin sonunda Azerbaycan'dan gelen gençlere katılım belgesi takdim etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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