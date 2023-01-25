Kırşehir'de düzenlenen eğitimde kooperatiflere sağlanan destekler anlatıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, 3 yılda kooperatiflere 65 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.

Erkan, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Kooperatifçilik Eğitimi programında yaptığı konuşmada, ilk kez 2020 yılında uygulamaya koydukları ve yoğun ilgi gören Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında finansman desteği sağlandığını ifade etti.

Hibe desteklerini imkanları ölçüsünde sürdürdüklerini belirten Erkan, "2020 yılında 41 ilimizde 139 kooperatife 18,9 milyon lira, 2021'de 59 ilde 145 kooperatife 19 milyon lira, 2022'de de 64 ilimizde 190 kooperatife 27 milyon lira olmak üzere toplam 65 milyon lira tutarında hibe ödemesi yapılmıştır. 2023 yılında ise hibe desteklerimiz devam etmektedir." dedi.

Dünyada 25 ülkede faaliyet gösteren en iyi 300 kooperatifin ciro toplamının 2,5 trilyon doları aştığına dikkati çeken Erkan, ticaretin bütün aktörlerinin kooperatifçilikle ilgili olduğunu söyledi.

Program kapsamında sunum yapan Ticaret Bakanlığı uzmanı Melike Davaslı Okçu da kooperatiflere verilen desteklerle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

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