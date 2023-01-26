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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de restorasyonu tamamlanan tarihi Cacabey Camisi ibadete açıldı

AA

Kırşehir'de restorasyonu tamamlanan tarihi Cacabey Camisi ibadete açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Anadolu Selçuklu döneminde gök bilimi medresesi olarak kullanılan, daha sonra cami olarak hizmet veren tarihi Cacabey Camisi, restorasyonunun ardından ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003'te verdiği talimatla, ecdadın bu topraklar üzerinde kurduğu medeniyetin, tarih ve kültürün yeniden ihya edilmesi için seferberlik başlatıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kuruluşların, eserlerin ihyası yönünde gayret gösterdiğini vurgulayan Alpaslan, şöyle konuştu:

"2003 yılı öncesinde 50'ye bile ulaşmayan vakıf eseri restore edilmişken, 2003'ten bu yana 5 bin 900 eserimiz, cami, medrese gibi başyapıtlarımız yeniden restore edildi. Medeniyetimizin simge eserleri yeniden insanımızın, milletimizin, gelecek kuşaklarımızın hizmetine sunuldu. Yine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz çerçevesinde tescilli 2 bine yakın tarihi eserimiz de bu süreçte ihya edildi. Osman Devleti'nin kendi coğrafyasında yaptığı tarihi sembol eserler de Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TİKA gibi kuruluşlarımızca ihya edilerek insanlığın hizmetine sunuldu."

Cacabey Camisi'nin yaklaşık 5 yıl süren restorasyon sürecinde adeta iğneyle kuyu kazılırcasına titiz çalışmalar yapıldığını vurgulayan Alpaslan, "750 yıl kadar önce ilimizin ilk valilerinden Cacabey, bu bilim merkezi medreseyi kurarak uzayı da gözlemlemeye başlamıştı. Kuzeydoğu ve kuzeybatıdaki 3 sütunumuz, roketi andıran yapılarıyla bunu sembolize etmişlerdi. Cacabey Medresemizde bilim, ilim, uygarlık adına birçok sembolik eser var." dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da ecdadın emaneti, eşsiz eserlerden Cacabey Camisi'nin ihyasının iki etaplı restorasyonla gerçekleştirildiğini aktardı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Onaylı restorasyon projesi doğrultusunda kubbe taş kaplanmış, kubbe üzerine cam örtü yapılmıştır. Özgününde toprak dam olan üst örtü, yapının su almasını önlemek amacıyla kurşun kaplanmıştır. Yapının tüm duvarlarında yer yer yüzde 100’e ulaşan tuzlanma sorunu, yüzde 3'lere indirilmiştir. Ahşap pencereler ve kapılar, eski fotoğraflar esas alınarak yenilenmiştir. Tuğla minare örgüsünü tamamlayan ve büyük çoğunluğu yok olmuş çiniler tamamlanmış, minare korkuluğunda yer alan özgün dövme demir elemanlar esas alınarak minare korkuluğu yenilenmiştir. Cami döşemeleri ve tahrip olmuş yerden ısıtma sistemi kaldırılmış, yörenin sıcak su sistemi kullanılacak şekilde yerden ısıtma yapılarak döşemeler taş kaplanmıştır."

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da daha önce gökbilim medresesi olarak kullanılan Cacabey Camisi'nin bilim insanlarına ve çocuklara ilham kaynağı olacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, restorasyonu tamamlanan caminin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.



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