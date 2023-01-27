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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehirli 34 Bakü şehidi için fidan dikildi

AA

Kırşehirli 34 Bakü şehidi için fidan dikildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 105 yıl önce Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşu için savaşırken şehit düşen Kırşehirli askerler anıldı.

TOBB Öğrenci Yurdu bahçesinde, "Türkiye- Azerbaycan Gençlik Değişimi Projesi" kapsamında Kırşehir'e gelen Azerbaycan Hazar Üniversitesinden 14 gencin de katılımıyla program düzenlendi.

Gençler, Osmanlı Devleti'nin oluşturduğu Kafkas İslam Ordusu saflarında 1918 yılında Bakü'nün düşman işgalinden kurtarılması için yaşanan savaşta mücadele eden Kırşehirli 34 şehidi andı.

Yurdun bahçesinde oluşturulan alanda 34 şehit için fidan diken gençler, askerlerin adlarının yazdığı künyeleri de fidanların yanındaki direklere astı.

Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Bakü ve Kırşehir'de ortak programlar düzenlendiğini söyledi.

Bakü programında gençlerle Azerbaycan'daki şehitliği ziyaret ettiklerini belirten Şahin, Kırşehirli 34 şehidinin adını yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Hazar Üniversitesi Genel Sekreteri Alovsat Amirbeyli de 105 yıl önce Bakü'nün işgalden kurtarılması için verilen savaşa Kırşehir'den de birçok askerin katıldığını vurgulayarak, şöyle dedi:

"105 yıl önce Bakü'yü işgalden kurtarmış Kafkas İslam Ordusu'nun şerefine Bakü'de şehitlik mezarlığı yapılmıştı. Orada şehit 34 Kırşehirli kardeşimizin isimleri var. Ne mutlu bize ki Bakü'de şehit olmuş Kırşehirli neferler için burada böyle bir fidan dikme etkinliği düzenledik. Öğrencilerimizle bu güzel anları yaşadık. Öğrencilerimiz de biz de burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz."

Hazar Üniversitesi öğrencisi Zerdüşt Gülüzade de program kapsamında Ankara'da ziyaretler ve Kırşehir'de çeşitli programlara katıldıklarına işaret ederek, "Burada olmaktan memnunuz. Ülkemizde çok önemli savaşlardan birini kazanmamıza katkı sağlayan Kırşehirli şehitleri, Kafkas İslam Ordusu neferlerini burada andık. Onları yad etmek için buradayız, onlar için birer fidan diktik." diye konuştu.

Öğrencilerden Tahmina Abbaslı da Bakü'de şehit olan Kırşehirli askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Herkes biliyor ki Türkiye ve Azerbaycan bir millet iki devlet. Biliyoruz ki bu her zaman böyle olacak. Türkiye'nin başına bir şey gelse biz koşup geleceğiz, bizim başımıza bir şey gelse Türkiye koşarak yetişecek. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

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