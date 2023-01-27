KAEÜ ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Yeşilay Kırşehir Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Prof. Dr. Ali Güneş, rektörlük makamında protokolünü imzaladı.
İmzalanan protokolü değerlendiren Rektör Karakaya, Yeşilay'ın gerçekleştireceği sosyal faaliyetlerde KAEÜ personeli ve öğrencilerinin aktif bir şekilde yer alması ve farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.
Karakaya, üniversite öğrencilerinin bağımlılıkla mücadeleye katkı vermeleri, sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri, sosyal, sportif ve toplumsal etkinliklerle öz güvenlerini arttırmalarının hedeflendiğini vurguladı.