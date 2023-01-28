Kırşehir'de esnafın doğal gaz ve elektrik indirim beklentisi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, küçük işletmeler için de doğal gaz ve elektrik indirimi beklediklerini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, BOTAŞ'ın büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gaz ile elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatlarına indirim yaptığını anımsattı.

Sanayi ile büyük işletmelerde kullanılan doğal gaz ve elektrik fiyatlarına indirim yapılmasının olumlu karşılandığını ancak aynı indirimin esnaf ve sanatkar işletmelerine de yapılması gerektiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Uygulanan bu indirimler bizleri sevindirdi ancak küçük esnafımız için de düzenlenmesi en büyük beklentimizdir. Ekonomik şartlar altında zorlanan esnaflarımız bir nebze de olsa rahata kavuşmalıdır. Esnafımızın iş yerinde hiç durmadan çalışan ocaklar, dolaplar, ışıklı tabelalar gibi ürünler esnafımızın faturalarına yansıyor. Ekonominin mihenk taşı olan esnaflarımıza daha fazla ayrıcalık sunulmalıdır."

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