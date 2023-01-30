Kırşehir Belediyesi meyve fidanı satışına başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi, Gül Bahçe Peyzaj ve Çiçek Satış Evi'nde 10 bin meyve fidanını satışa sundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Aşıkpaşa Spor Salonu karşısındaki Gül Bahçe Peyzaj ve Çiçek Satış Evi'nde çiçek türleri, sera bitkileri ve meyve fidanlarının satışına başlandığı ifade edildi.

Evlerinin bahçelerini, balkonları yeşillendirmek ve bitkiler hakkında bilgi almak isteyenlere Gül Bahçe Peyzaj ve Çiçek Satış Evi'nde görevlilerin yardımcı olduğu vurgulanan açıklamada, "Yeni sezon itibarı ile toplam 10 bin meyve fidanı geldi. Bunları açık kök, sepetli ve saksılı olarak satışa sunuyoruz. Amacımız, bitki ve ağaç konusunda da hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve daha kaliteli ürünlere erişmesidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gül Bahçe Peyzaj ve Çiçek Satış Evi'nde bahçe peyzaj ve bakım çalışmalarında kullanılabilecek sertifikalı 4'lü ve 6'lı ithal çim tohumu karışımları, düz ve esnek çim sınırlayıcısı, dolomit taş, cüruf, süs bitkisi çeşitleri, sertifikalı sebze ve çiçek tohumu çeşitleri, bahçe bakım gübreleri, bahçe bakımında kullanılacak el aletleri ve bahçeye dair her şeyin bulunduğu kaydedildi.





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