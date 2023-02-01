Kırşehir'de "Sıra Kimde" oyunu sahnelendi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Sıra Kimde" oyununu izleyiciyle buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki oyunu çok sayıda kişi izledi.

Sait Sargın'ın yazdığı, Yavuz Tekin'in yönettiği oyunda madde bağımlılığının zararları anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentin kültür sanat alanında gelişimi noktasında birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak gerek yetişkinler gerekse de çocuklarımız için hiç ara vermeden tiyatro oyunlarını sahnelemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



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