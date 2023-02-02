Kırşehir'de 2 tiyatro oyunu sahnelenecek

KIRŞEHİR (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Kırşehir'de "Harikalar Mutfağı" ve "Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun" oyunlarını izleyiciyle buluşturacak.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde 4 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'de Haluk Işık ile Ege Işık tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ali Sağ’ın yaptığı "Harikalar Mutfağı", saat 19.00'da Hatice Meryem tarafından yazılan ve yönetmenliğini Funda Mete’nin yaptığı "Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun" oyunu sahnelenecek.

İki oyun, ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

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