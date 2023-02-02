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Kırşehirli ustanın yaptığı Atatürk'ün aracının ahşap replikası sergilenmeye başlandı

AA

Kırşehirli ustanın yaptığı Atatürk'ün aracının ahşap replikası sergilenmeye başlandı

KIRŞEHİR (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı 1934 model aracın ahşap replikası Kırşehir'de sergilenmeye başlandı.

Orijinali Anıtkabir Müzesi'nde bulunan ve ahşap mobilya ustası Sinan Yıldırım tarafından yapıldıktan sonra Kırşehir Belediyesine hibe edilen replika araç, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kırşehir Belediye Meclisi üyeleri de açılışın ardından aracı inceledi.

Otomobille ilgili gazetecilere bilgi veren Yıldırım, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı 1934 model "Lincoln" marka aracın ahşap benzerini yaklaşık 3 aylık çalışma sonucunda tamamladığını ve sembolik olarak "40 ATA 001" plakası takıldığını söyledi.

Aracın gençler tarafından daha fazla görülmesi için Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi önünde sergilendiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Orijinali Anıtkabir Müzesi'nde bulunan aracın birebir benzerini ahşaptan yaptım. Kırşehir Ahi Evran Külliyesi bünyesindeki Zanatkarlar Çarşısı'nda atölyemiz var. İçeriye sığmadığı için bunu atölyenin önünde yaptık. Bu, benim çocukluğumdan beri gelen bir hayaldi. Bugüne nasip oldu. Atatürk'e olan borcumuzu bir nebze hafiflettiysek ne mutlu bize. Türkiye'de bu model bir aracın ahşap versiyonu ilk defa yapılıyor. İmalat aşamasından itibaren ilgi büyük. Bir hatıramız olsun diye Kırşehir Belediyesine aracı hibe ettim."

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