Kırşehir'deki meslek lisesi İskenderun'da 10 bin kişilik seyyar mutfak kuracak

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyyar mutfak kurmak için çalışma başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla depremzedelere yardım için harekete geçtiklerini, meslek liselerinin imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem bölgesine gönderilmek üzere ekmek üretimine başlandığını aktaran Alpaslan, 25 bin paketli ekmeğin AFAD aracılığıyla Hatay'ın İskenderun ilçesine gönderilmek üzere yola çıkarıldığını ifade etti.

Okulun öğretmenleri ve teknik personeli tarafından İskenderun'da seyyar mutfak da kurulacağını vurgulayan Alpaslan, "Okulumuz, İskenderun ilçesinde 10 bin kişilik seyyar mutfak kuracak. Bugün yola çıkacak olan seyyar mutfak malzemeleriyle yarın sabah İskenderun'da depremzedelerimize ilk çorbalarımızı ikram etmeyi hedefliyoruz." dedi.

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