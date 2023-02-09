İç Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

AA

Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Niğde ve Yozgat'tan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

İç Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Niğde ve Yozgat'tan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Depremin meydana geldiği günden itibaren Kırşehir Valiliğinin başlattığı kampanya kapsamında sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da katkılarıyla Aşıkpaşa Spor Salonu'nda toplanan 25 tır gıda ve kışlık malzeme, deprem bölgesine gönderildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğine bağlı odalar aracılığıyla da 1 tır su, 4 tır yakacak, deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıkarıldı.

Birliğin kampanyası kapsamında 500 bin lira da nakdi yardımda bulunuldu.

- Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremzedelere sıcak yemek dağıttı.

Tüm imkanları deprem bölgesi için seferber ettiklerini aktaran Büyükkılıç, "Depremde zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla yanlarındayız. Depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek adına tüm kalbimizle, dualarımızla ve bütün imkanlarımızla vatandaşlarımıza destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri İl Başkanlığı da deprem bölgesine 6 tır yardım malzemesi göndererek yaraların sarılmasına katkıda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yardım tırlarının Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Çatalhöyük, Söğütlü, Doğanlı, Karasanlar, Çiğli, Çınarlı köylerine ulaştığını belirtti.

Kahramanmaraş'ta Alparslan Türkeş Bulvarı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde temel tüketim, çocuk maması, çocuk bezi ve kadın hijyen malzemelerini vatandaşlara dağıttıklarını aktaran Özdemir, zor günlerin hep birlikte atlatılacağını kaydetti.

Yardım tırları ile birlikte deprem bölgesine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve il yönetimi, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ve Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin de gitti.

MHP heyeti, yardımların dağıtılmasının ardından deprem bölgesinde Koordinatör Vali olarak görev yapan Vali Gökmen Çiçek'i de koordinasyon bölgesinde ziyaret etti.

Erciyes Anadolu Holding'in, Kahramanmaraş'ta günlük 650 kişiye 3 öğün sıcak yemek verilecek mutfağın kurulacağı yer de belirlendi.

- Nevşehir

Hacıbektaş Kaymakamlığında bir araya gelen ilçe esnafı ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri öncülüğünde, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 151 bin 500 lira toplandı.

Bu parayla temin edilen 1 tır su bölgeye gönderildi.

Ayrıca Hacıbektaş Belediyesince toplanan 2 tır gıda bölgeye sevk edildi, ilçedeki un fabrikası tarafından Adıyaman Besni'ye ve Hatay'ın İskenderun ilçesine 2 tır un gönderildi.

- Sivas

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren fırında depremzedeler için günde 14 bin ekmek çıkarılıyor. Yoğunluk nedeniyle gönüllü vatandaşlar da fırın çalışanlarına paketleme ve yüklemede destek verdi.

Deprem bölgesine bugüne kadar 3 tır ekmek ulaştırıldığı belirtildi.

Ulaş ilçesinden ise kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle başlatılan kampanya kapsamında Malatya'daki depremzedelere 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Şarkışla'dan da kuru bakliyat, ayakkabı, mont, çorap, oksijen kaynak makinası, odun, kömür, temizlik ürünleri ve çocuk bezlerinden oluşan malzemelerin yüklendiği 4 tır ve çok sayıda kamyonet de deprem bölgesine doğru yola çıktı.

- Niğde

Niğde'de Valilik ve belediye koordinasyonunda depremzedeler için yardım toplanmaya devam ediyor. Bu kapsamda toplam 82 tır deprem bölgesine gönderildi.

Ayrıca Niğde Belediyesi Ekmek Fabrikası'nda günlük çıkarılan yaklaşık 70 bin ekmeğin önemli bir bölümü de afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye iletiliyor.

Çamardı, Bor ve Çiftlik belediyeleri ile sivil toplum kuruluşlarınca toplanan yardım malzemeleri de bölgeye ulaştırılıyor.

Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği de deprem bölgesine 350 soba sevk etti.

- Yozgat

Yozgat Belediyesi deprem bölgesine 4 tır su, un, kuru gıda ve battaniye, Aydıncık Belediyesi de 2 tır yakacak gönderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir, Niğde,Yozgat ve Kayseri'den deprem bölgesine yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Kırşehir, Niğde,Yozgat ve Kayseri'den deprem ...
Kırşehir'deki meslek lisesi İskenderun'da 10 bin kişilik seyyar mutfak kuracak
YEREL HABERLER Kırşehir'deki meslek lisesi İskenderun'da 10 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.