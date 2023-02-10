Kırşehir'den deprem bölgesine hasar tespiti desteği için 15 teknik personel gönderildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına destek amacıyla 15 teknik personel gönderdi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, depremin yaralarının dayanışma içinde sarılacağını vurgulayarak, başlatılan kampanya kapsamında Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde toplanan yardım malzemelerini deprem bölgelerine ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Hasar tespit çalışmalarına da destek vermeyi hedeflediklerini aktaran Ekicioğlu, İmar ve Şehircilik, Fen İşleri, Emlak ve İstimlak müdürlükleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğünden mimar, inşaat mühendisi ve çevre mühendisi ile inşaat teknikerlerinden oluşan 15 personeli de bölgeye gönderdiklerini kaydetti.

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