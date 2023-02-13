Kırşehir'de Kıbrıs gazisi Akyüz toprağa verildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 70 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Akyüz'ün cenazesi toprağa verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Akyüz'ün cenazesi, merkeze bağlı Yukarı Homurlu köyüne getirildi.

Gazi Akyüz'ün naaşı, köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Muharip Gaziler Kırşehir Şubesi Derneği Başkanı Kemal Parlak, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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