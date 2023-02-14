Kırşehir'de silahlı kavgada yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan silahlı kavgada, yabancı uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde yabancı uyruklu 4 kişi ile C.K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda C.K'nin silahla ateş etmesi üzerine Afganistan uyruklu Muhammed S. olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi elinden yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli, Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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