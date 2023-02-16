Kırşehir, Kırıkkale ve Kayseri'den depremzedelere destekler sürüyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Kırıkkale ve Kayseri'den, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bölgedeki çocuklara destek sağlamak için ekipler oluşturarak, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Binevler ve Aksu mahallelerine çadırlar kurdu.

Öğrenci ve öğretim elemanlarından oluşan ekipler, Kırşehir'den sağlanan ısıtıcılarla desteklenen çadırlarda 2 anaokulu açtı.

Oyun ve kırtasiye malzemeleriyle donatılan çadırlarda, 45 çocuğa rehabilitasyon desteği verilerek, çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Çocukların deprem psikolojisinden kurtulması ve morallerinin yükseltilmesi amacıyla oluşturulan mobil anaokullarında dönüşümlü olarak ekiplerin çalışmaları devam edecek.

- Kırıkkale

Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Pazarcık ilçesine götürülen 46 gönüllü erkek ve kadın kuaförü, çadır kentlerde yaşayan vatandaşların kişisel bakım ve ihtiyaçlarını gideriyor.

İlçedeki erkek çocukları tıraş eden, kız çocuklarının saç bakımlarını yapan kuaförler, yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri depremzedelere verdi.

Kendisi de Pazarcık'ta bulunan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından depremzedelerin kişisel bakım ihtiyaçlarının önemli olduğunu belirtti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadolu Spor da depremzede çocuklara oyuncak, forma ve futbol topu gönderdi.

Kulüp Başkanı Veli Uça, depremin ilk gününden itibaren Kırıkkale halkı olarak büyük bir yardım seferberliği başlattıklarını belirtti.

- Kayseri

Talas Belediyesi ile "Kardeş Şehir" olan Bosna Hersek'in Tuzla Kantonu Kalesija Belediyesi, depremzedelere yardımda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kalesija Belediyesinin meclis toplantısında alınan kararla depremzedelere ulaştırılmak üzere 10 bin 225 avro Talas Belediyesine gönderildi.

Yardımın Kayseri'ye gelen depremzedelerin ihtiyaçları için de kullanılacağını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Kardeş şehrimizin yardımı beni çok duygulandırdı. Balkanları özellikle de Bosna-Hersek'i, hep bizden bir parça olarak görürüz. Kardeşlerimize sağladıkları bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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