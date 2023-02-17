İç Anadolu'dan depremzedelere yardımlar sürüyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında hasar tespitine katkı için bölgeye akademisyenlerin de aralarında olduğu 13 kişilik ekip gönderdi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde görev yapmak üzere Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 10 öğretim üyesi, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığından 2 mühendis ve bir teknikerden ekip oluşturuldu.

Üniversitenin 13 kişiden oluşan teknik ekibi, saha çalışması yapmak üzere Osmaniye ve Adıyaman'a gönderildi.

Öte yandan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Afet Koordinasyon Merkezi gönüllü öğretim elemanları ve öğrencileri, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde farklı mahallelerde kurdukları çadırlardaki anaokullarında çocuklara rehabilitasyon desteği vermeye devam ediyor.

Gönüllü öğretmenler, anaokuluna gelen 45 çocuk için çadırlarda sinema etkinliği gerçekleştirdi.

- Nevşehir

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışma Merkezi'nin atölyelerinde bir araya gelen gönüllü kadınlar, depremlerden etkilenenler için gün boyu çalışıyor.

Kadınların ürettiği malzemeler, yardım tırları ile depremden etkilenen illere gönderiliyor.

Gönüllülerden Beyhan Uçar, "Depremzedelere yardım ediyor olabilmekten çok mutluyuz. Evde televizyona bakıyoruz, moralimiz bozuluyor, buraya geldiğimiz zaman moralimiz yerine geliyor. Bere, şapka, bebeklere patik ve lif örüyorum." dedi.

Şerife Ağır ise günlerdir sayısı her geçen gün artan kadınlarla iyilik adına çalıştıklarını kaydederek, "Bu büyük sınavdan geçen kardeşlerimize Rabbim sabır versin. Onlar orada yaşadı, biz burada yürekten yaşadık. Elimizden geldiğince gayret ediyoruz, bir şeyler üretelim istedik. Karınca kararınca onların yanında olmak için çabalıyoruz." diye konuştu.

Ayşenur Yayan da evlerinden getirdikleri ve esnaftan aldıkları kumaşlarla bez bebek yaptıklarını belirterek, oyuncakların çocukların acılarını hafifletmesini umduğunu dile getirdi.

- Niğde

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB), kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için "kıyafet mağazası" açtı.

NESOB Başkanı Alim Yeşil, birlik binasındaki mağazada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren NESOB ve Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile deprem bölgelerine ve kente gelen afetzedelere yardım için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yeşil, deprem bölgesine bugüne kadar 5 tır, 3 kamyonet ve bir otobüsle giyecek, gıda, su, odun, kömür, ekmek, battaniye, çocuk maması, çocuk ve hasta bezi, ayakkabı ve ısıtıcı gönderdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Kentteki yurtlarda ve diğer konaklama yerlerinde kalan depremzedelere her türlü yardımı yapıyoruz. NESOB binasında giyim mağazası oluşturduk. Depremzede kardeşlerimiz için iç çamaşırından kabanına kadar giyim ihtiyacını, çocuk, bebek, kadın, bay, bayan kıyafetlerini ayarlamaya çalışıyoruz. Özellikle iç çamaşırı, çorap ihtiyacımız var. Bu noktada yardım etmek isteyen vatandaşlarımız bize ulaşabilir."

Öte yandan, Niğde'nin Dündarlı beldesinde 70 yaşındaki bir kadın, daha önce vefat eden kocası ve kendisinin alyansını depremzedelere destek için Belediye Başkanı Mustafa Kamar'a teslim etti.

Beldede yaşayan ve isminin açıklanmasını isteyen bir çiftçi de sattığı elmalardan elde ettiği 15 bin lirayı depremzedeler için Başkan Kamar'a verdi.

- Sivas

Depremin ilk gününden itibaren Malatya'daki çalışmaları ve yardımları yerinde inceleyen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaraların sarılmaya devam edildiği Doğanşehir ilçesinde depremzedeleri ziyaret ederek moral verdi.

Türk Kızılay Sivas Şubesine bağlı 50 kişiden oluşan Genç Kızılay ekibi ise Doğanşehir'de konteyner kent kurulumu çalışmalarına katılıyor. Ekip, temizlik, gıda ve giysilerden oluşan yardım paketlerini dağıtarak, depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezi çalışanları de psikologlar nezaretinde yurtlarda misafir edilen depremzede çocukları ziyaret ederek, çeşitli aktivitelerle güzel vakit geçirmelerini sağlıyor.

- Kayseri ve Yozgat

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, depremin ilk gününden itibaren bölgeye gıda ve giysi yardımında bulunduklarını, barınma ihtiyacı için de çadırlar kurduklarını anlattı.

Çadırların Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi önüne kurulduğunu aktaran Er, şunları kaydetti:

"Burada hem sağlık personelimiz hem vatandaşlarımız kalabilecek. Deprem koordinasyonu için bölgede bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile de zaman zaman görüştük. Dün Mimarlar Odası genel merkez yönetimi ile şehir merkezinde yerinde tespit ve raporlama çalışmalarına katıldık. Böyle büyük acıların yaşanmaması için almamız gereken dersler var. Bu depremle şehirlerimizin uğradığı tahribatın yanında insanlarımızın uğradığı psikolojik tahribatı onarma konusunda sivil toplum örgütleri ve meslek odalarımıza önemli görevler düşüyor."

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Ergen ve Erişkin Psikiyatri Anabilim Dalları tarafından Afet ve Travma Poliklinikleri hizmete açıldı.

Hastanede yatarak tedavi gören depremzede çocuk, ergen ve yetişkinlere psikososyal destek sağlanıyor.

Öte yandan ERÜ Tıp Fakültesinde öğretim üyelerinin desteği ile depremden etkilenen vatandaşların barındığı belirli noktalarda Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından oyun alanları oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE ekibi de rehber öğretmenlerle kentteki yurtlarda kalan depremden etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek etkinliği gerçekleştiriyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ise deprem bölgesinde hasar tespitine katkı sağlamak ve teknik incelemede bulunmak amacıyla öğretim üyesi ve öğrenicilerden oluşan 12 kişilik ekip görevlendirdi.

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