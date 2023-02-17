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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAEÜ, Adıyaman ve köylerindeki depremzedelere yemek dağıtıyor

AA

KAEÜ, Adıyaman ve köylerindeki depremzedelere yemek dağıtıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Adıyaman merkez ve köylerinde yemek dağıtımını sürdürüyor.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da seyyar mutfak kurdu.

Üniversite personelinin görev yaptığı mutfakta her gün yapılan sıcak yemek, Adıyaman Hürriyet İlkokulu bahçesi, çevredeki çadırlar ile köylerde depremzedelere ulaştırılıyor.

KAEÜ yönetiminin oluşturduğu ekipler de köylerde kuru gıda, soba, odun, kömür dağıtarak bölgede depremin etkilediği vatandaşlara yardımcı oluyor.


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