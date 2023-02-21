İç Anadolu'dan depremzedelere yardımlar sürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri ve Nevşehir'den depremzedelere yardımlar devam ediyor.

Kırşehir Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve usta öğreticileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere uyku tulumu dikimine başladı.

İki gün süreyle dikilecek 120 uyku tulumu AFAD aracılığıyla depremden etkilenen illere gönderilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Halk Eğitim Merkezi'nde uyku tulumu diken kursiyerler ve usta öğreticileri ziyaret etti.

Kırşehir Belediyesi de deprem bölgesinde belirlenen ihtiyaçlar için Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine 4 personel ile arazöz ve kombine araç gönderdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Binevler ve Aksu mahallelerinde oluşturduğu çadır kentte kurduğu anaokulu sayısını 3'e çıkardı.

Anaokullarında dönüşümlü görev yapan ekipler, çevreden gelen çocuklara rehabilitasyon desteği de vererek çeşitli etkinlikler düzenliyor.

- Niğde

Niğde'de valilik ve belediye koordinesinde başlatılan yardım kampanyaları kapsamında bölgeye çok sayıda ayni yardım ile iş makinesi, araç, ekipman ve personel desteği sağlandı.

Bu kapsamda, 292 tır muhtelif gıda, 24 tır giysi, 28 tır odun ve kömür, 13 tır soba ve ısıtıcı, 29 tır hijyen malzemesi, 5 tır battaniye, bir tır tekerlekli sandalye, 3 tır ilaç ve sağlık malzemesi, 89 konteyner, 83,5 ton hayvan yemi bölgeye ulaştırıldı.

Bölgede 1867 personel, 17 paletli ekskavatör, 9 tır, 4 vinç, 75 kamyon ve kamyonet, 10 kazıcı ve yükleyici, 3 çöp aracı, 30 jeneratör, 103 minibüs, 4 itfaiye aracı, 12 arazi aracı, vidanjör, 47 otobüs, 15 ambulans, 3 UMKE aracı, 140 binek araç, 17 arama kurtarma aracı, 4 motosiklet, 16 seyyar banyo ve tuvalet, 22 cenaze aracı, 4 aşevi, 5 devriye aracı, 2 kamp trayler, 17 arazöz ile afet bölgesinde çalışma yürütülüyor.

Öte yandan kentteki hastanelerde, sağlık hizmeti verilen 1320 depremzeden 1272'si taburcu edildi, 48'inin tedavisi sürüyor.

Ayrıca kentte gelen toplam 9156 depremzedenin 2749'u kamu misafirhanelerinde, yurtlarda, otel ve apartlarda, 6407 kişi ise kendi evlerinde veya akrabalarının yanında kalıyor.

- Yozgat



Depremin olduğu günden itibaren, bölgeye yardımlarını sürdüren Yozgat Belediyesi, kente gelen depremzedeler için Celal Atik Spor Salonu'nda sosyal market kurdu.

Markette, depremzedelerin gıda, giyim ve bazı ev gereçleri ihtiyaçları karşılanıyor.

Akdağmadeni Belediyesi de Şehit Mehmet Köklü Parkı altında oluşturduğu market ile depremzedelerin kıyafet, hijyen malzemeleri, ev eşyaları ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyor.

- Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, AFAD iş birliğinde Kahramanmaraş'taki konteyner kentte mobil mutfak kurdu. Yemek dağıtımında da görev alan ekipler, Karacasu geçici konaklama merkezindeki konteyner kentte de mobil mutfak oluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) "İyilik örün" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında gönüllü kadınların ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ördüğü 1300 atkı ve bere de deprem bölgesine gönderildi.

Öte yandan Melikgazi Belediyesi, Kahramanmaraş'taki çadır kente oyun parkı kurdu.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, parkı kullanan depremzede çocukların, yaşadıkları travmayı atlatmalarına destek olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Palancıoğlu, "Çocuklar için oyunun iyileştirici gücü olduğunu biliyoruz. Bazı bölgelere oyun parkı kurmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

- Nevşehir

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, Kahramanmaraş'ta depremzedelere destek amacıyla gönüllü faaliyetlere katılıyor.

Depremin ardından başlatılan yardım seferberliğine katılmak için Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli köyüne giden gönüllü öğrenci ve akademisyenler, çadır kurma, ısınma ve aydınlatma gibi gereksinimleri sağlamak için çalışıyor.

Çadır kurulan alanların su ihtiyacının karşılanması için yakınlardaki kuyulara hidrofor kuran NEVÜ gönüllüleri, Kızılay ev AFAD tarafından hazırlanan yemeklerin dağıtımına da destek veriyor.

Gönüllü ekip, ihtiyaç duyulduğu sürece bölgedeki çalışmalarda yer alacak.

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