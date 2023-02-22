Kırşehir'de yaralı 40 depremzedenin tedavisi devam ediyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KIRŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı illerden Kırşehir'e getirilen yaralı 40 depremzedenin tedavisi sürüyor.

Depremlerin ardından yıkılan ya da hasar gören binalardan çıkarıldıktan sonra sağlık ekibi ve yakınları tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralı 150 depremzededen 110'u, tedavileri tamamlanıp taburcu edildi.

Yaralılardan 40'ının tedavisi ise devam ediyor.

Öte yandan, Kırşehir Belediyesinin temizlik ekibiyle deprem bölgesinde görevlendirilen ve çalışma yaptığı sırada ayağına kolon düşmesi sonucu yaralanan Yusuf Salman da Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.





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