KAEÜ, depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutacak

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 6 öğrencisinin de aralarında olduğu Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamlarını yitirenler için mevlit okutacak.



KAEÜ sosyal medya hesabından, üniversitenin farklı fakülte ve yüksekokullarında eğitim görürken yarıyıl tatilinde memleketlerine giden ve "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğrencileri Ayşe Yağmur Kahveci, Canan Kozak, Fadime Çevik, Murat Yılmaz, Şifanur Kısa ve Zehra Küçük için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yaşamını yitiren öğrencilerin de aralarında olduğu depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için yarın Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Camisi'nde cuma namazı öncesinde mevlit programı düzenleneceği belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal afetlerinden biri olan depremlerde vefat eden öğrencilerimiz, personel ve öğrenci yakınları ile depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımız için mevlit okutularak dua edilecektir." denildi.



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