Kırşehir Belediyesinden depremzedelere psikososyal destek

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentte misafir edilen depremzedeler ve çocukları için psikososyal destek programları düzenleyeceklerini bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile koordineli şekilde başlatılan kampanya kapsamında deprem bölgesine ulaştırılmak üzere desteklerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Bu felaketi dayanışma içinde aşacaklarını vurgulayan Ekicioğlu, kentte misafir edilen depremzedeler için de çeşitli psikososyal programlar planladıklarını aktardı.

Depremzedelerin halk otobüslerinden ücretsiz olarak faydalandığını hatırlatan Ekicioğlu, "24 Şubat Cuma günü saat 17.00'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde depremden etkilenen ailelerimizle psikososyal destek için buluşacağız. Yine hafta içi her gün belli saatlerde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde depremzede çocuklarımızla alanında uzman kişilerce bir araya gelerek dayanışma ve psikososyal destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.





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