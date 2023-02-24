Kırşehir'den Malatya'ya gönderilen "gezici kütüphane" çocuklara moral oluyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'den Malatya'ya gönderilen "gezici kütüphane" ile depremzede çocuklara moral etkinlikleri düzenleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi bünyesindeki gezici kütüphane otobüsü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 15 Şubat'ta 2 personel ile Malatya'ya gönderildi.

Kent merkezinde konuşlandırılan kütüphanede çocuklara oyuncak ve kitap dağıtıldı.

Çocuklar ve depremzede vatandaşlara moral desteği verilmesi amacıyla gezici kütüphanenin bulunduğu otobüse monte edilen perdede, projeksiyon cihazıyla film gösteriliyor.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde hizmet veren gezici kütüphane, farklı çadır kentlerde yaklaşık 6 ay faaliyette bulunacak.

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