Kırşehir'de gönüllü kadınlar depremzedeler için eşofman dikiyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’in Kaman ilçesinde gönüllü kadınlar depremzedeler için eşofman dikiyor.

Kaman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün moda tasarım kursuna katılan kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere yardım için bir araya geldi.

Merkezdeki 12 gönüllü kursiyer kadın, usta öğreticilerin koordinesinde ürettikleri 28 eşofman takımını Kahramanmaraş’a gönderdi, Kaman'a gelen depremzedeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Usta öğretici Zeynep Karaca, AA muhabirine, kursiyerlerinin diktiği ve deprem bölgesine gönderdikleri 28 eşofman takımı için kumaşların hayırsever vatandaşlar tarafından karşılandığını söyledi.

Yeni kumaşların temin edilmesiyle çalışmalara devam edildiğini belirten Karaca, "Hayırsever vatandaşlarımız ve kursiyer arkadaşlarımızın maddi katkılarıyla yaklaşık 30 takım yetecek kadar kumaş aldık ve buradaki depremzedeler için eşofman dikeceğiz. Ailesini, çocuğunu birilerine emanet edip buraya gelen arkadaşlarımız var. Geçen hafta geç vakitlere kadar çalıştılar." dedi.

Eşofman diken kursiyerlerden Kezban Çınar ise depremlerden sonra uykularının kaçtığını, ellerinden geldiğince katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Destek olduğu sürece neye ihtiyaç varsa o noktada tekrar yardım etmek isteriz. Gönüllü olarak arkadaşlarla çalışıyoruz." diye konuştu.



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