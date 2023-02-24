Depremlerde hayatını kaybedenler için Kırşehir'de mevlit okutuldu

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit programı düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) yapılan açıklamaya göre, üniversite yönetimi tarafından KAEÜ Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit okutuldu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okunmasının ardından depremlerde hayatını kaybeden KAEÜ öğrencileri, personel ve öğrenci yakınları ile tüm yaşamını yitirenler için dua edildi.

Mevlit programına Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, akademik ve idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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