Ahi Evran'ın torunları depremin izlerini silmek için afetzede çocuklara kucak açtı

Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

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KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehirli gönüllü gençler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından çocukların yaşadıkları travmaları atlatmaları için mücadele ediyor.

Depremlerin ilk günlerinde Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekiplerine destek veren gönüllü gençler, kente döndükten sonra Kırşehir'e gelen depremzede aileler ve çocuklarına yardım etmeyi sürdürüyor.

Aralarında gençlik liderlerinin de bulunduğu 36 gönüllü, Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda konaklayan depremzedelere yönelik sosyal, sportif, kültürel ve psikososyal çalışmalar yapıyor.

Ahi Evran Yurdu'nda gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin düzenlediği müzikli oyunlar ve etkinliklerle depremin olumsuz izlerini silmeye çalışan çocuklar, Kırşehir’de eğitimlerine devam ediyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Cacabey Gençlik Merkezi gençlik liderlerinden Emre Dilek, AA muhabirine, Kahramanmaraş'taki görevin ardından Ahi Evran Veli'nin "Elini, sofranı, kapını açık tut" düsturuyla depremzede çocuklara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Depremin ardından gönüllü olarak görev yapmaya başladıklarını anlatan Dilek, şöyle devam etti:

"Ahi Evran Yurdu'nda 1000'e yakın afetzede kalıyor. Onların çocuklarına gençlik merkezimizin faaliyetlerini yaptırıyoruz. Görsel sanatlar, müzik ve diğer kurslarımızı buraya taşıdık. Gençlerimizin serbest zamanlarını burada aktif bir şekilde değerlendirmelerine imkan tanıyoruz. Gençlerimiz burada hem depremin etkisinden kurtuluyor hem de kaliteli zaman geçirerek mutlu oluyor."

- Elazığ depreminde de görev aldı

Cacabey Gençlik Merkezi gençlik liderlerinden Emine Ayan da Elazığ depreminde de gönüllü görev yaptığını, Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelerin yanında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta psikososyal çadırımız vardı. 15 genç arkadaşımla her bir çocuğa dokunabilmek için var gücümüzle elimizden geleni yaptık. Onlarla müzikli oyunlar, etkinlikler yaptık. Ailelere faaliyetler yaptık. Kahramanmaraş'tan dönünce ilimdeki depremzede gençlere, çocuklara dokunmam, var gücümle çalışmam gerektiğini düşündüm."

Depremden etkilenen 6 yaşındaki Ece'ye de psikososyal destek verdiklerini dile getiren Ayan, "Depremin etkisinden dolayı hiç konuşmuyordu. Oyun oynadığımızda adını sordum, hiç cevap vermedi. Bir köşede oturuyordu, yaklaşmıyordu kimseye. Benim ona ablalık yaklaşımımdan sonra yavaş yavaş konuşmaya başladı. Daha sonra onunla oyunlar oynadık, masal okudum, yüz boyama, farklı etkinlikler yaptık." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden gelen 9 yaşındaki Okan Dal, gönüllü gençlerin önce Kahramanmaraş'ta kendisine sahip çıktığını, Kırşehir'de de yardımcı olmaya devam ettiklerini belirterek, "Depremi unutturmak için bize yönelik etkinlikler düzenleniyor. Halı saha var, arada bir oraya gidiyoruz." dedi.

Afetzede 12 yaşındaki Neslihan Karadağ da depremin ardından Kahramanmaraş'tan Kırşehir’e geldiklerini belirterek, "Ablalar bizimle ilgileniyor. Çok seviyorum burayı. Bir tane öğretmenim oldu burada. Okula gidiyorum, okul çok güzel. Sınıf arkadaşlarım da sürekli bizimle ilgileniyor." diye konuştu.

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