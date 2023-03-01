Kırşehir'de farklı suçlardan aranan 26 kişi yakalandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de jandarma ekiplerinin şubat ayında yaptığı çalışmalarda farklı suçlardan aranan 26 kişinin yakalandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin şubat ayında aranan şahıslara yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Teknik ve fiziki takiplerin ardından farklı suçlardan aranan 26 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği belirtilen açıklamada, 6'sının tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, tutuklananlar arasında uyuşturucu madde sağlama ve ticareti suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.K'nin de bulunduğu kaydedildi.

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