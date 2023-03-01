Depremde Hatay'da hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğu Kırşehir'de toprağa verildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren polis memuru, eşi ve 2 çocuğunun cenazeleri Kırşehir'de defnedildi.

Hatay'da yaşadıkları binanın çökmesi sonucu hayatlarını kaybeden Hatay İl Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Gürkan Özdemir, eşi Hatay Valiliği İdari Hizmetler Şube Müdürü İlkay Özdemir ile çocukları Zeynep Sude ve Ayşe Melek Özdemir'in cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kırşehir'e getirildi.

Ailenin yakınları, tabutların önünde gözyaşı döktü.

Cenazeler, merkez Ahi Evran Veli Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Kırşehir Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ortaç Şekeroğlu, belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ve emniyet mensupları katıldı.



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