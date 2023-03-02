Kırşehir'den giden gönüllü öğretmenler Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara destek oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'den Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine giden gönüllü öğretmenler, depremzede çocuklara psikolojik destek veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat'ta Türkoğlu ilçesine gönüllü olarak giden 6 rehberlik ve 3 özel eğitim öğretmeni, Balıkesir'den giden öğretmenlerden görevi devralarak çadırlarda oluşturulan mekanlarda çalışmaya başladı.

Öğrencilerin deprem psikolojisinden kurtulabilmesi için çeşitli etkinlikler yaparak psikososyal destek veren öğretmenler, çocukları okulların açılmasından sonra başlayacakları eğitim sürecine hazırlıyor.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, 12 gönüllü öğretmenden oluşan ekibi de Malatya'ya gönderecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.