Kırşehir'de sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi ekipleri, sinek ve haşerelere karşı dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, baharın gelmesiyle sinek ve haşerelerin çoğalmasının önüne geçmek için kentin farklı yerlerinde ilaçlama yapıyor.
Çöp toplama alanları, durgun sular ve gübrelik alanlarda çalışma yapan ekipler, dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği gerçekleştiriyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ekiplerin durgun sularda ve gübrelik alanlarda larva ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yaptığını ifade etti.