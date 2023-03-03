Kırşehir'de Kıbrıs gazisi Ertuğrul Deveci 70 yaşında vefat etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi Ertuğrul Deveci toprağa verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Deveci'nin cenazesi, merkez Ali Çam Camisi'ne getirildi.

Gazi Deveci'nin cenazesi, öğle v akti kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Ertuğrul Deveci'nin yakınları, Kırşehir Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Kemal Parlak, gaziler ve vatandaşlar katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.