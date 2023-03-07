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Kırşehir'de "Kızılırmak cinayeti" sanıklarına ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

AA

Kırşehir'de "Kızılırmak cinayeti" sanıklarına ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 2 genci öldürdükten sonra cesetlerini Kızılırmak'a atan 2 sanığa ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ş.E. ve S.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık ve müşteki avukatlarının yanı sıra maktuller Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ın aileleri de salonda hazır bulundu.

Savunması alınan sanık Ş.E, önceki duruşmalarda verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirterek, kendisinin korkudan S.A'nın işlediği suçlara ses çıkaramadığını, eylemler için fikir birliği içinde olmadıklarını ileri sürdü.

Sanık S.A, mahkemeye sunulan ses kayıtlarına ilişkin, "Ses kaydının incelenmesini istiyorum. Eğer suçları ben işlediysem Ş.E'nin haberi yoksa delilleri yok etmek için onu niye öldürmedim?" dedi.

Müştekiler, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına karar verdiği Ş.E. ve S.A'yı "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 15'er yıl, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan da 22'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Karar sonrasında mahkeme salonunda "Adalet yerini buldu" diyen Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ın yakınları adliye çıkışında gözyaşı döktü.

Müşteki avukatı Mehmet Ali Alan, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyunda "Kızılırmak cinayeti" olarak bilinen olayla ilgili bugün 2 genci acımasızca öldürenlere cezalarının verildiğini söyledi.

Bu tür suçlara idam cezası getirilmesi gerektiğini savunan Alan, "Böyle alçakça, vahşice cinayet Türkiye Cumhuriyeti'nde belki bir ilktir. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi hakkı, adaleti tatbik etti. Bu olay ibret olsun ve bir daha ülkemizde gerçekleşmesin." diye konuştu.

- Olay

Kırşehir'de Mart 2022'de kaybolan Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ın otomobili, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde bulunmuştu.

Gençlerden Demir'in cesedi 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunup Akçaağıl köyünde defnedilmiş, Aydoğan'ın cesedi de 77 gün sonra Kızılırmak üzerindeki Sarıyahşi Köprüsü altında bulunup Dedeli köyünde toprağa verilmişti.

Olayla ilgili Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan Ş.E. ve S.A. tutuklanmış, sanıklar hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

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