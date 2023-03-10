KAEÜ'nün eğitim ve kalite yönetim projeleri Nevşehir'de tanıtıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) eğitim ve kalite yönetim projeleri Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) tanıtıldı.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim" ve "Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi" projelerinin tanıtımı için Nevşehir Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde program düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, projeler hakkında bilgi vererek, bu projelerin eğitim öğretimde program akreditasyon süreçlerini yönetmek ve niteliğini artırmak amacıyla geliştirildiğini ifade etti.

KAEÜ Kalite Yönetim Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek de Türkiye'deki kalite çalışmaları, ISO 9001 Kalite Yönetim Standartları ve yükseköğretim kalite süreçleri kapsamında stratejik plan izleme değerlendirmeleri ve stratejik plan performans gösterge hedeflerinin bu projeler sayesinde yönetildiğini aktardı.

Şimşek, konuşmasının ardından "Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi" projeleri ile ilgili soruları cevapladı.

Toplantıya, NEVÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mutluhan Akın, Prof. Dr. Şahlan Öztürk ve Prof. Dr. Özlem Fındık ile akademik ve idari personeli katıldı.

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