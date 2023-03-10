KAEÜ öğretim elemanları ve gönüllü öğrencilerin deprem bölgesindeki destekleri sürüyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim elemanları ve gönüllü öğrencilerin deprem bölgesindeki psikososyal destekleri devam ediyor.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından KAEÜ Afet Koordinasyon Merkezi bünyesindeki gönüllü öğretim elemanları ve öğrenciler, Hatay'da kurdukları anaokulları ve çevresinde çocuklara psikososyal destek veriyor.

Hatay'da saha çalışmalarına devam eden ekipler, çocuklara çeşitli aktivitelerle destek olarak olumsuz psikolojiden çıkmaları için çalışıyor.

Depreme yakalanan gençlere YKS ve LGS gibi merkezi sınavlar için de katkı sunan öğretim elemanları ve gönüllü öğrenciler, yaşanan felaketin yaralarını sarmayı hedefliyor.

Faaliyetler kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki anaokulunda çalışmalarını sürdüren öğretim elemanları ve gönüllü öğrenciler, Hatay'ın farklı ilçelerindeki mahallelerde çocuklara psikososyal destek kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor.



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