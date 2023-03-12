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Millet İttifakı'nın Kırşehir İl Başkanları buluştu

AA

Millet İttifakı'nın Kırşehir İl Başkanları buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Millet İttifakını oluşturan 6 partinin Kırşehir İl Başkanları, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun ev sahipliğinde bir araya geldi.

Ağalar Konağı'nda düzenlenen basın toplantısına, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Hüseyin Çakmak, DEVA Partisi İl Başkanı Metin Atabey, Demokrat Parti İl Başkanı Akif Aközbek, Gelecek Partisi İl Başkanı Uğur Şener, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen ve Saadet Partisi İl Başkanı Ali Köksal katıldı.

Toplantıda ortak metni okuyan Belediye Başkanı Ekicioğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklandığını anımsattı.

Türkiye Cumhuriyetinin 13. cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle iktidara yürüyeceğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için hepimize düşen görev ve sorumluluklar ışığında, dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin önemi tarihsel bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Şu unutulmamalıdır ki 'Birleşe birleşe çoğalacağız.' Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi oluşturan tüm toplumsal katmanların umudu ve geleceği için aday olduğuna vurgu yapmış ve aslında adayın sadece kendisi değil, tüm Türkiye olduğunun altını çizmiştir. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu hepimizin cumhurbaşkanı adayıdır, tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı adayıdır. Biz aşağıda imzası bulunan ve Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin Kırşehir il başkanları olarak, Türkiye'nin kötü gidişatı karşısında hepimiz adına cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kutluyor, birlikte çıktığımız ve birlikte yürüyeceğimiz bu yolda kendilerine başarılar diliyoruz."

Milletvekili İlhan da ittifakın tüm paydaşlarıyla hareket edeceklerini ve Kılıçdaroğlu'nun 13. cumhurbaşkanı olmasıyla herkesin kazanacağını belirtti.

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