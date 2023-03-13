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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okul Müdürü Sezgin Akgün'ün konuşmasının ardından öğrenciler "Akif'in Sözü, Cumhuriyet'in Yüzü" adlı oratoryo gösterisini gerçekleştirdi.

Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ve il protokolününün katıldığığı programda resim, şiir, kompozisyon ve İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.



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