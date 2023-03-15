KAEÜ ahi mühendisler takımının projesi TEKNOFEST 2023'te finale kaldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) akademisyen ve öğrencilerinin oluşturduğu ahi mühendisler takımının projesinin TEKNOFEST 2023'te finale kaldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Furkan Birdal'ın danışmanlık yaptığı, öğrenciler Kerem Yılmaz ve Burak Alan'dan oluşan ahi mühendisler takımının "Enerji Verimliliği Yüksek-Çevreci-Modüler-Toprakarme Teknolojik Yapı Tasarımı Projesi"nin başvurusu TEKNOFEST değerlendirme aşamasını 92 puan ile geçti.

Finale kalan proje için KAEÜ Teknoloji Transfer Ofisi'ne patent başvurusu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, çevre ve enerji teknolojileri alanındaki proje ile toprakarme yeni taşıyıcı panel elemanlar ile pratik, çevreci ve ısı verimliliği yüksek modüler bina sistemlerinin kısa sürede üretilebilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Proje takımında yer alanları tebrik eden Karakaya, "Büyük bir deprem felaketi yaşayan ülkemize projenin faydalı olmasını umuyor, finalde de başarılar diliyorum. Çalışan, üreten, üniversitemize değer kazandıran tüm öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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