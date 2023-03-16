Malatya'da 2 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 2 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi

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KIRŞEHİR (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin davada ikişer kez müebbet hapis cezası verilen 2 sanığın, Yargıtayın bozma kararının ardından Kırşehir'de yeniden yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce ikişer kez müebbet hapis cezası alan tutuklu sanıklar Ö.S. ve A.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Deprem bölgesinde bulunmaları nedeniyle duruşmaya katılamayan avukatlar, mazeretlerini bildirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Nisan'a erteledi.

Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'ndeki ilkokulda 31 Mart 2019'da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında yaşlı çiftin kabine birlikte girip oy kullanmak istemesi üzerine tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Hasan ve İlyas Aktaş hayatını kaybetmiş, Ali Aktaş yaralanmıştı.

Olayla ilgili tutuklanan 5 sanıktan C.K, tahliye edilmişti.

Güvenlik nedeniyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanıklar Ö.S, Ö.S, A.S. ve H.S'ye iki kişiyi öldürmek suçlarından ikişer kez müebbet, bir kişiyi yaralamaktan 1 yıl 2'şer ay hapis, tutuksuz sanık C.K'ye ise 4 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin kararının temyiz edilmesi üzerine Yargıtay, davayı müebbet hapis cezası alan 2 sanık yönünden bozarak yeniden yargılanmalarını kararlaştırmıştı.

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