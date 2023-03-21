Kırşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına resim yarışması düzenledi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesince Cumhuriyet'in 100. yılı anısına resim yarışması düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil edilen Kırşehir'de kültür ve sanat etkinliklerinin devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda başlatılan "Cumhuriyet'in 100. Yıl Anısına Resim Yarışması"na 1 Nisan-2 Ekim tarihleri arasında başvuru yapılabileceği ifade edilen açıklamada, dereceye giren 3 kişiye 15'er bin, mansiyon alan 3 kişiye de 5'er bin lira ödül verileceği, yarışmanın koşulları ve şartnamesine belediyenin resmi internet adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Kırşehir Ahilik, aşıklık ve abdallık gibi kadim gelenekleri ile ülkemizin en zengin kültür ve sanat şehirlerinden birisidir. Yarışmaya yoğun katılım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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