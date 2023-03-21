Kırşehir'de nevruz kutlaması yapıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de nevruz kutlaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, öğrencilerin şiirler okumasının ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Meltem Yılmaz, nevruz konulu konferans verdi.

Okul bahçesinde nevruz ateşinin yakılması, demir dövülmesi ve ateşin üstünden atlanması ile devam eden etkinlik fidan dikimi ile sona erdi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, kurum amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

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