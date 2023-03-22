Kırşehir'de ramazan pidesi fiyatları belirlendi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 200 gram ramazan pidesi 4 liradan satılacak.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan açıklamada, bu yıl ramazan pidesi fiyatlarının belirlendiği ifade edildi.

Fırınlarda 200 gram boz pidenin 4 liradan satılacağı belirtilen açıklamada, "400 gram boz pide 8 lira, 200 gram yumurtalı-susamlı pide 8 lira, 400 gram yumurtalı-susamlı pide 12 lira, 200 gram pide hamuru 4 liradan satılacak. Pişirme ücreti ise 2,50 lira olarak belirlendi. Somun ekmeğin fiyatı ise 3,50 lira olarak devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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