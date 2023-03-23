Kırşehir'de haşere üreten yerler ilaçlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi ekipleri, karasinek, sivrisinek, fare gibi haşere üreten yerleri dezenfekte ederek ilaçlama çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Müdürlüğü ekipleri, durgun su alanları, besi çiftlikleri, şehir merkezinden geçen dereler, çöp konteynerleri, Katı Atık Bertaraf Ünitesi, mezbaha atıkları, çöp ayrıştırma yerleri, rögar ve mazgalların bulundukları alanlarda yüzey temizliği yaparak ilaçladı.

Kent merkezinde ve besi çiftliklerine karasinekleri yakalayan aparat takan ekipler, karasinek, sivrisinek, fare gibi haşerelerin ürememesi için belirli aralıklarla çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.